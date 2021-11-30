Messi'den 7. oscar

Yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü, PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı. France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020'de verilmeyen ödül, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen törenle sahibini buldu. Törenin sunuculuklarını, Sandy Heribert ve Didier Drogba üstlendi. 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 ve 2019 yıllarında da ödülü alan Messi, 7. defa "Altın Top"un sahibi olarak kendisine ait rekoru geliştirdi. 34 yaşındaki Messi, Arjantin'in 28 yıllık Kupa Amerika hasretinin bitmesine yardımcı olmuş ve A milli takım formasıyla ilk kupasını kazanmıştı. Oylamada Bayern'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski 2'nci, Chelsea'den İtalyan Jorginho 3'üncü sırayı aldı. En iyi kadın futbolcu ödülüne, Barcelona'nın İspanyol orta sahasğ Alexia Putellas layık görüldü.