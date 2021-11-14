İspanya - İsveç maçı CANLI

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. B Grubu'ndaki liderlik maçında İspanya sahasında İsveç'i konuk ediyor. İspanya - İsveç maçının canlı anlatımı haberimizde...
İSPANYA - İSVEÇ MAÇI 11'LERİ
İspanya: Simon, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba, Busquets, Gavi, Soler, Sarabia, Olmo, Tomas
İsveç: Olsen, Krafth, Nilsson, Lindelöf, Augustinsson, Ekdal, Olsson, Kulusevski, Forsberg, Claesson, Isak
İSPANYA - İSVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İspanya - İsveç maçı saat 22:45'te başladı ve S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.