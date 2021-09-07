Norveç Cebelitarık: 5-1 | MAÇ SONUCU ÖZET | Haaland ve Sörloth gol oldu yağdı Norveç kazandı

A Milli Takımımızın yer aldığı G Grubu'nda Norveç evinde grubun zayıf ekibi Cebelitarık'ı konuk etti. Ulleval Stadı'nda oynanan mücadeleyi Norveç 5-1'lik skorla kazandı.

Norveç'e galibiyeti getiren goller, 23. dakikada Thorstvedt, 27. 39 ve 90+2. dakikalarda Haaland ile 59. dakikada Sörloth kaydetti. Cebelitarık'ın tek sayısı ise 43. dakikada Styche'den geldi.

Norveç bu skorla birlikte puanını 13 yaptı ve A Milli Takımımızı geçerek 2. sıraya yükseldi. Cebelitarık ise 6 maçta yediği 24 golle puansız son sırada kaldı.

Norveç, 8 Ekim'de A Milli Takımımız ile kritik bir maça çıkacakken, Cebelitarık evinde Karadağ'ı konuk edecek.