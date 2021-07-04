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Başakşehir (U19) Fenerbahçe (U19) | CANLI | A Spor izle

Türk futbolunun geleceğine yön verecek yıldız adayları, A Spor'da sahne alıyor. Antalya'da başlayan U19 Gelişim Ligleri Finalleri'nde normal sezonu ilk 8'de bitiren ekipler, tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele ediyor. Günün ilk maçında Başakşehir U19 takımı, Fenerbahçe U19 takımı ile karşı karşıya geliyor. Bu zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 18:54 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 20:00
Başakşehir (U19) Fenerbahçe (U19) | CANLI | A Spor izle

Türk futbolunun yıldız adayları A Spor'da. Bugün Antalya'da başlayan U19 Gelişim Ligleri Finalleri'nde normal sezonu ilk 8'de bitiren ekipler, tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele ediyor.

Sisteme göre eşleşmeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde olurken, bugün iki maç oynanacak. Günün ilk maçında, normal sezonu 3. bitiren Başakşehir, 6'ncı Fenerbahçe ile karşılaşıyor.

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22.00'de ise derbi heyecanı var. Puan tablosunun lideri Galatasaray, 8'inci olarak finallere katılan Beşiktaş ile karşılaşacak. Müsabakaların normal sürenin eşitlikle tamamlanması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Beraberlik yine bozulmazsa penaltı vuruşlarına geçilecek. VAR sisteminin uygulanacağı maçlar pandemi şartları nedeniyle seyircisiz oynatılacak.

ÇEYREK FİNAL PROGRAMI

4 TEMMUZ PAZAR

19.00: Başakşehir-Fenerbahçe (A SPOR)
22.00: Galatasaray-Beşiktaş (A SPOR)

5 TEMMUZ PAZARTESİ

19.00: Alanyaspor-Kasımpaşa (A SPOR)
22.00: Trabzonspor-Göztepe (A SPOR)

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