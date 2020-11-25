Son dakika: Diego Armando Maradona hayata gözlerini yumdu

Kazandığı sayısız başarılarla ve aykırı kişiliği ile dünya futbol tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Diego Armando Maradona, hayata gözlerini yumdu.

Arjantin basını Clarin'in haberine göre kısa süre önce beyin ameliyatı olan ve taburcu olmasının ardından Tigres'teki evinde dinlenmeye geçen Maradona, aramızdan ayrıldı.

ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU

Öte yandan Maradona'nın ölüm sebebinin kalp krizi olduğu ifade edildi.

MARADONA KİMDİR?

Diego Armando Maradona, Orta Saha (Oyun Kurucu) mevkiinde forma giymiş, dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak kabul edilen, dünyaca ünlü Arjantinli futbolcudur.

FUTBOL KARİYERİ

Kulüp takımlarında oynadığı 590 maçta 308 gol atmıştır. Napoli'yi şampiyon yapıp Napoli taraftarı tarafından bir efsane olarak hatırlanır.

1994 Amerika'daki Dünya Kupası'nda doping kullandığının ortaya çıkmasıyla futbol hayatını bitirmiştir. Bu olaydan sonra Maradona madde bağımlılığına büyük bir savaş açmıştır.

Boca Juniors yıllarında beraber oynadıkları Rüzgarın Oğlu lakaplı Caniggia ile hazırladıkları bir golden sonra dudaktan öpüşmeleriyle dikkat çekti. Caniggia'nın eşi "Bazen Maradona'nın eşime aşık olduğunu düşünüyorum. Uzun saçları ve büyük kaslarından dolayı olmalı" demişti. 91 kez Arjantin Millî Takım formasını giyen efsana futbolcu Maradona, bu maçlarda 34 gol kaydetmiştir.

Kokain ve uyuşturucu testlerinde başarısız olan Maradona 15 ay futboldan men edildikten sonra 1992 yılında Napoli'den ayrıldı. İspanya'dan Real Madrid ve Fransa'dan Olympique Marseille kulüplerinin ilgilenmesine rağmen Sevilla'yı seçti ve bir yıl orada oynadı.1993 yılında Newell's Old Boys'a transfer oldu. 1995 yılında Boca Juniors'a geri döndü ve iki yıl orada oynadı.[16] Maradona'nın Boca Juniors taraftarları için efsaneleşmesi ile La Bombonera stadyumunun girişine ispanyolca Boca es mi religion, Maradona es mi dios, la Bombonera es mi iglesia (dinim Boca, tanrım Maradona, mabedim La Bombonera) satırları yazılmıştır.

Maradona ayrıca 1986 Dünya Kupası öncesinde Tottenham Hotspur formasıyla Internazionale karşısında bir hazırlık maçına çıktı. Tottenham maçı 2-1 kazandı. Daha sonra birlikte oynadığı Glenn Hoddle için Arjantin'de on numaralı formayı giymekten vazgeçti.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolu bıraktıktan sonra 1994 yılında Arjantin'ın Mandiyú de Corrientes ve 1995 yılında Racing Club de Avellaneda takımını çalıştırmıştır. Teknik Direktörlüğü bir süre ara veren Efsana futbolcu Maradona 2008 yılında Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirildi. Efsane futbolcu Diego Armando Maradona, takımının başındaki ilk sınavında İskoçya karşısında sahne aldı.

FIFA Dünya Kupası Şampiyonluğu

1978 Arjantin

FIFA Dünya Kupası Şampiyonluğu

1986 Arjantin

FIFA Dünya Kupası 2.liği

1990 Arjantin

Artemio Franchi Kupası Şampiyonluğu

1993 Artemio Franchi Kupası

İtalya Seria A Şampiyonluğu

1987 Napoli

1990 Napoli

İtalya Kupası Şampiyonluğu

1987 Napoli

UEFA Kupası Şampiyonluğu

1989 Napoli

İtalya Süper Kupası Şampiyonluğu

1991 Napoli

Teknik direktörlük kariyeri

1994 Textil Mandiyú

1995 Racing Avellaneda

2008-2010 Arjantin

2011-2012 Al-Wasl

2017 Fujairah

ARJANTİN FUTBOL FEDERASYONU: KALBİMİZDE OLACAKSIN

Arjantin Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada Maradona'nın ölüm haberini duyururken, "Her zaman kalbimizde olacaksın" dedi.







"TANRININ ELİ" OLAYI

1986'da oynanan Meksika'daki Dünya Kupası'na damga vuran olay Maradona'nın, İngiltere'ye eliyle attığı goldü.

Arjantin ile İngiltere arasında oynanan ve Güney Amerika temsilcisinin 2-1 kazandığı maçta, Maradona takımının 2 golüne de imza attı.

Maradona, Azteca Stadı'nda 114 bin 580 kişinin izlediği maçta İngiliz kaleci Shilton'ı eliyle attığı golle mağlup ederken, Tunuslu hakem Ali Bennaceur orta sahayı gösterdi. İngiliz futbolcuların itirazlarına rağmen hakemin kararı değişmezken, Maradona, daha sonra verdiği röportajda bu gol için "Tanrı'nın eli" ifadesini kullandı.

Arjantinli futbolcunun aynı maçta orta sahadan aldığı topla İngilizleri çalımlayıp attığı gol de kupa tarihinin en güzel golleri arasında gösterildi.



