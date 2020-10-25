Alt liglerden haberler (25.10.2020)

AKHİSAR İNANÇLI

Akhisar yarın ağırlayacağı Bursaspor'u son 6 maçta sadece 1 kez yenebildi. Yeşil-beyazlıları en son 2017-18'de Süper Lig'de 1-0 mağlup eden Akigolar, diğer 5 maçın 4'ünü kaybedip 1 kere berabere kalmıştı. Akhisar geçen sezon içeride 1-0, dışarıda 2-1 mağlup olduğu rakibini devirmeyi çok istiyor.

KÖZ KULÜBEYE

Menemen maçının bitimine az bir süre kala yaptığı hata ile mağlubiyete neden olan Cüneyt Köz kulübeye çekiliyor. Taraftarın yoğun tepki gösterdiği 28 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Mustafa Er'in kararıyla yedek oturtulacak. Tecrübeli stoper bu sezon 6 lig maçının tamamında boy gösterirken 540 dakika sahada kaldı.

ESKİŞEHİR HAZIR

TFF 1. Lig'in flaş ekibi İstanbulspor'a konuk olacak Eskişehirspor hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İlhan Var yönetiminde çalışan Es-Es dün 13.00'te İstanbul'a otobüsle geldi ve kampa girdi. İlhan Hoca, rzorlu maçtan 3 puanla ayrılmak istediklerini ifade etti.

KEMAL KILIÇ DÜZCE'DE

3. Lig 4. Grup ekibi Düzcespor lige iki galibiyetle başladıktan sonra çıktığı üç maçtan beraberlikle ayrılmıştı. Ardından Mustafa Sarıgül ile yolları ayıran Düzce, Şanlıurfaspor'dan ayrılan Kemal Kılıç'ı göreve getirdi.