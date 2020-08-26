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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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seyircili

Süper Kupa seyircili

, 2020 'nın sınırlı sayıda seyirciyle oynanacağını açıkladı.

, 2020 'nın sınırlı sayıda seyirciyle oynanacağını açıkladı. Münih ile Sevilla arasında 24 Eylül'de Budapeşte'de oynanacak maça, deneme amacıyla tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar taraftar alınacağı duyuruldu.
  1. 26.8.2020
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