Ronaldinho'ya müjde! 5 ay sonra serbest bırakıldı
Sahte pasaportla Paraguay'a giriş yapmaya çalışırken tutuklanan ve önce hapis cezası, ardından da ev hapsi cezasına çarptırılan efsane futbolcu Ronaldinho'nun esaret günleri son buldu. Brezilyalı futbolcu ile ağabeyi Assis, mahkeme tarafından belirlenen tezminat bedelini ödeyerek 5 ay sonra serbest bırakıldı.
Paraguay'a sahte pasaportla giriş yapmaya çalışırken tutuklanan ve cezaevine gönderilen Ronaldinho ile ağabeyi Assis'in cezası ev hapisne çevrilmişti. İkili, savcılar tarafından belirlenen tazminat bedelini ödeyerek esaretten kurtuldu.
Mahkeme, yapılan duruşma sonrası Brezilyalı efsane futbolcu ile ağabeyinin serbest bırakılmasına karar verdi.
Ülkeden çıkışlarına izin verilen Ronaldinho ve ağabeyi Assis, 5 ay sonra özgürlüğüne kavuştu.
- 25.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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