Ronaldinho'ya müjde! 5 ay sonra serbest bırakıldı

Paraguay'a sahte pasaportla giriş yapmaya çalışırken tutuklanan ve cezaevine gönderilen Ronaldinho ile ağabeyi Assis'in cezası ev hapisne çevrilmişti. İkili, savcılar tarafından belirlenen tazminat bedelini ödeyerek esaretten kurtuldu.

Mahkeme, yapılan duruşma sonrası Brezilyalı efsane futbolcu ile ağabeyinin serbest bırakılmasına karar verdi.

Ülkeden çıkışlarına izin verilen Ronaldinho ve ağabeyi Assis, 5 ay sonra özgürlüğüne kavuştu.