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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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'ya müjde! 5 ay sonra serbest bırakıldı

Ronaldinho'ya müjde! 5 ay sonra serbest bırakıldı

Sahte pasaportla 'a giriş yapmaya çalışırken tutuklanan ve önce hapis cezası, ardından da ev hapsi cezasına çarptırılan efsane futbolcu 'nun esaret günleri son buldu. futbolcu ile ağabeyi , mahkeme tarafından belirlenen tezminat bedelini ödeyerek 5 ay sonra serbest bırakıldı.

'a sahte pasaportla giriş yapmaya çalışırken tutuklanan ve cezaevine gönderilen ile ağabeyi 'in cezası ev hapisne çevrilmişti. İkili, savcılar tarafından belirlenen tazminat bedelini ödeyerek esaretten kurtuldu.

Mahkeme, yapılan duruşma sonrası efsane futbolcu ile ağabeyinin serbest bırakılmasına karar verdi.

Ülkeden çıkışlarına izin verilen Ronaldinho ve ağabeyi Assis, 5 ay sonra özgürlüğüne kavuştu.

  1. 25.08.2020
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