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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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dönemi uzayacak

Transfer dönemi uzayacak

, kulüplerin koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı finansal mağduriyeti azaltmak amacıyla bir sonraki dönemini uzatmayı planlıyor.

, kulüplerin koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı finansal mağduriyeti azaltmak amacıyla bir sonraki dönemini uzatmayı planlıyor. 2021 yılının Mart ayına kadar uzatılması yönünde gelen teklifin değerlendirildiği belirtildi.
  1. 23.5.2020
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