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22 Mayıs 2020, Cuma
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futbolcusu, madalyasını sattı

Fransa Milli Takımı futbolcusu, Dünya Kupası madalyasını açık artırmada sattı

2018 'nı kazanan 'da bir futbolcu, kupa töreninde verilen altın madalyayı sattığı ortaya çıktı. Madalya için 71 bin ödendi. Müzayedede Maradona'nın 1981 yılında giydiği forması da satıldı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

2018 Finali, 15 Temmuz 2018 tarihinde Rusya'nın şehrinde ile Hırvatistan arasında oynanmıştı. Zorlu mücadeleyi Horozlar 4-2'lik üstünlükle kazanmış ve Dünya Kupası'nı müzelerine götürmüştü.

Fransa futbolcularından ismi açıklanmayan bir yıldızın altın madalyasını Juliens Müzayedesi'nde sattığı ortaya çıktı. Madalya için 71 bin ödendi.

MARADONA'NIN FORMASI DA SATILDI

Müzayedede ayrıca Arjantin'in efsane futbolcusu Maradona'nın 1981 yılında giydiği forması da satıldı. Forma için de 16 bin Dolar ödendi.

  1. 22.05.2020
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