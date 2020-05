Fransa Milli Takımı futbolcusu, Dünya Kupası madalyasını açık artırmada sattı

2018 FIFA Dünya Kupası Finali, 15 Temmuz 2018 tarihinde Rusya'nın Moskova şehrinde Fransa ile Hırvatistan arasında oynanmıştı. Zorlu mücadeleyi Horozlar 4-2'lik üstünlükle kazanmış ve Dünya Kupası'nı müzelerine götürmüştü.

Fransa milli takımı futbolcularından ismi açıklanmayan bir yıldızın altın madalyasını Juliens Müzayedesi'nde açık artırmada sattığı ortaya çıktı. Madalya için 71 bin 875 Dolar ödendi.

SOLD for $71,875! A 2018 FIFA World Cup gold winner's medal awarded to a player from the champion France national football team. Sold in today's " Sports Legends " auction taking place now on Julien's Live! #Sports #Memorabilia #Auction #JuliensAuctions #Futbol #FIFA pic.twitter.com/UCzrlqb8Kq

MARADONA'NIN FORMASI DA SATILDI

Müzayedede ayrıca Arjantin'in efsane futbolcusu Maradona'nın 1981 yılında giydiği Boca Juniors forması da satıldı. Forma için de 16 bin Dolar ödendi.

SOLD for $16,000! A jersey worn by Diego Maradona for Boca Juniors during the Metropolitan Tournament in 1981.



Sold in today's "Sports Legends" auction taking place now on Julien's Live!#Sports #Memorabilia #Auction #JuliensAuctions #Soccer #Futbol #FIFA pic.twitter.com/IPjQIrOU8V