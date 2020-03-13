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13 Mart 2020, Cuma
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'da ligler ertelendi

Azerbaycan'da ligler ertelendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, 'ı da vurdu. Azerbaycan'da bütün maçlar ve kitlesel spor faaliyetleri durduruldu.

'da, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde sıkı tedbirler alındı.

Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kültürel ve sportif etkinlikler de dahil olmak üzere ülke çapındaki tüm kitlesel etkinlikler 1 ay süreyle ertelendi.

Sinemalar, müzeler, tiyatrolar, eğlence merkezleri ve spor salonlarının faaliyetleri askıya alınırken, düğünler de yasaklandı.

Hasta ziyaretlerine izin verilmeme kararı alınırken, kamu ve sağlık çalışanlarının yurt dışı ziyareti Bakanlar Kuruluna bağlı Covid-19'la ilgili oluşturulan operasyonel karargahın iznine tabi tutuldu.

  1. 13.03.2020
  2. Güncelleme: 13.03.2020 21:44
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