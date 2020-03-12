Üç ülkede daha futbola koronavirüs darbesi! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Dünya futboluna koronavirüs darbesi!

Dünya futboluna koronavirüs darbesi!

Dünya futboluna koronavirüs darbesi!

Koronavirüs salgını birçok ülkede daha futbola darbe vurdu. , , Ukrayna ve 'de ligler askıya alınırken, 'da ise maçların bu hafta seyircisiz oynanacağı açıklandı.

Koronavirüs salgını birçok ülkede hayatı felç ederken, spor organizasyonlarını da vurmaya devam ediyor. Son olarak , , Ukrayna ve federasyonları da flaş tedbirler aldı. Portekiz, Ukrayna Kolombiya ve ABD'de tüm ligler askıya alınırken, Ekvador'da ise bu hafta sonu oynanacak maçlara seyirci alınmayacağı ifade edildi.

PORTEKİZ'DE FUTBOL SÜRESİZ ASKIDA!

Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler nedeniyle kamu sağlığını korumak için 13 Mart'tan geçerli olmak üzere futbol ve futsal liglerindeki tüm maçların askıya alındığı duyuruldu.

Federasyon, maçların tekrardan başlamasına Kovid-19 ile ilgili gelişmelere göre karar verileceğini belirterek, herhangi bir tarih vermedi.

MLS 1 AY OYNANMAYACAK!

ABD Ligi de () koronavirüs nedeniyle askıya alındı. MLS ekibi Inter Miami'nin ortaklarından Jorge Mas, ligdeki kulüp sahiplerinin ortak kararıyla ligin bir süreliğine askıya alındığını açıkladı. MLS, 30 gün boyunca oynanmayacak.

UKRAYNA'DA 3 NİSAN'A KADAR FUTBOL YASAK!

Ukrayna Futbol Federasyonu koronavirüs nedeniyle acil toplanma kararı aldı. Yapılan toplantı sonrası ülkedeki tüm liglerin 3 Nisan'a kadar ertlendiği açıklandı.

QUARESMA'DAN ÜLKESİNE DESTEK MESAJI

'da forma giyen Portekizli futbolcu , koronavirüs salgınına karşı ülkesine destek veren bir mesaj yayımladı.

Quaresma, Twitter hesabından, "Şampiyon olma zamanı geldi. Güçlü olmalıyız, hazırlıklı olmalıyız. Virüse karşı savaşmak için bir takım olarak oynamamız gerekiyor. Virüse karşı zayıf olanlara yardım etmeli, bencil olmadan birbirimize destek olmalıyız. Bu, hayatımızın en önemli oyunlarından biri. Bu, Portekiz'in cesur ve ölümsüz bir ulus olduğunu gösterme oyunudur." diye yazdı.

Portekiz'de Kovid-19 vakası, son resmi rakamlara göre 78 olarak açıklandı.

  1. 12.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 18:49
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dünya futboluna koronavirüs darbesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN