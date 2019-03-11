AFC'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne ceza
11 Mart 2019, Pazartesi
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'den 'ne ceza

AFC'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne ceza

Asya Konfederasyonu (), yarı finalinde ile oynanan maçta sahaya atılan maddeler nedeniyle 'ne () bir maç seyircisiz oynama ve para cezası verdi.

'den yapılan açıklamada, 'nda 29 Ocak'ta ile oynanan yarı final maçında taraftarların sahaya attığı maddeler yüzünden 'nın bir maç seyircisiz oynama cezası aldığı bildirildi.

Ayrıca turnuvaya ev sahipliği yapan BAE Federasyonuna 150 bin dolar para cezası verildiği duyuruldu. Bu ceza doğrultusunda BAE'nin 2023 Asya Kupası Elemeleri'nde evindeki bir maçı seyircisiz oynayacağı ifade edildi.

BAE'nin başkenti 'deki Mohammed Bin Zayed Stadı'nda oynanan ve Katar'ın 4-0 kazandığı yarı final maçında ev sahibi ülkenin taraftarları, rakip takım oyuncularının gol sevinci sırasında sahaya terlik, şişe ve bardak gibi birçok madde atmıştı. BAE'yi eleyen Katar, final maçında ise 'yı 3-1 yenerek Asya Kupası'nda şampiyon olmuştu.

  1. 11.03.2019
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