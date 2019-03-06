Hakan Çalhanoğlu baba oldu
06 Mart 2019, Çarşamba
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baba oldu

Hakan Çalhanoğlu baba oldu

Serie A ekiplerinden AC Milan'da oynayan milli oyuncu baba oldu.

2 yıl önce Sinem Gündoğdu ile hayatını birleştiren milli futbolcu Çalhanoğlu, bugün baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Mannheim'da bulunan eşinin yanına giden Hakan, Liya adını verdikleri kızının dünyaya gelmesiyle büyük bir sevinç yaşadı. Çalhanoğlu ailesine dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları geldi.

  1. 06.03.2019
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