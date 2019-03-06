Hakan Çalhanoğlu baba oldu
İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'da oynayan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu baba oldu.
2 yıl önce Sinem Gündoğdu ile hayatını birleştiren milli futbolcu Çalhanoğlu, bugün baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Mannheim'da bulunan eşinin yanına giden Hakan, Liya adını verdikleri kızının dünyaya gelmesiyle büyük bir sevinç yaşadı. Çalhanoğlu ailesine dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları geldi.
- 06.03.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
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