Manchester United Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu maçları bu akşam start alıyor. İngiliz devi Manchester United sahasında Paris Saint Germain'i konuk edecek. Bu heyecan dolu maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Manchester United Paris Saint Germain maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Manchester United ile Paris Saint Germain bu akşam Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de ikinci maç öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor. İşte, Manchester United Paris Saint Germain maçına dair detaylar...
Old Trafford'da oynanacak dev mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Manchester United Paris Saint Germain maçı beIN SPORTS 2 kanalında canlı yayınlanacak.
Manchester United, bu karşılaşma öncesi ligdeki son maçında deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup etti. Lider Paris Saint Germain ise sahasında Bordeux'yu 1-0'lık skorla geçti.
- 12.2.2019 10:58
- Güncelleme: 12.2.2019 10:58
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
Manchester United Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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