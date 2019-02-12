Manchester United Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
13 Şubat 2019, Çarşamba
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() maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Manchester United Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu maçları bu akşam start alıyor. İngiliz devi sahasında 'i konuk edecek. Bu heyecan dolu maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

ile bu akşam son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de ikinci öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor. İşte, maçına dair detaylar...

Old Trafford'da oynanacak dev mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Manchester United Paris Saint Germain maçı beIN SPORTS 2 kanalında canlı yayınlanacak.

Manchester United, bu karşılaşma öncesi ligdeki son maçında deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup etti. Lider Paris Saint Germain ise sahasında Bordeux'yu 1-0'lık skorla geçti.

  1. 12.2.2019 10:58
  2. Güncelleme: 12.2.2019 10:58
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