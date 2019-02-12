Manchester United Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Manchester United ile Paris Saint Germain bu akşam Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de ikinci maç öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor. İşte, Manchester United Paris Saint Germain maçına dair detaylar...

Old Trafford'da oynanacak dev mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Manchester United Paris Saint Germain maçı beIN SPORTS 2 kanalında canlı yayınlanacak.

Manchester United, bu karşılaşma öncesi ligdeki son maçında deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup etti. Lider Paris Saint Germain ise sahasında Bordeux'yu 1-0'lık skorla geçti.