Medhi Benatia Katar ligine gitti
Katar Birinci Futbol Ligi ekibi El-Duhail, İtalyan kulübü Juventus'un Faslı stoperi Medhi Benatia'yı kadrosuna kattı.
Juventus Kulübünden yapılan açıklamaya göre, El-Duhail, 31 yaşındaki Faslı milli futbolcuyu 8 milyon avro bonservis karşılığında renklerine bağladı. El-Duhail, Benatia'nın anlaşmadaki performans şartlarını gerçekleştirmesi durumunda 2 milyon avro daha ödeyecek.
Olympique Marsilya altyapısından yetişen Benatia, Juventus kariyeri öncesi, Tours, Lorient, Clermont Foot, Udinese, Roma ve Bayern Münih kulüplerinde oynadı.
- 29.1.2019 10:39
- Güncelleme: 29.1.2019 10:42
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Medhi Benatia Katar ligine gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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