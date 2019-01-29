Medhi Benatia Katar ligine gitti
29 Ocak 2019, Salı
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ligine gitti

Medhi Benatia Katar ligine gitti

Birinci Futbol Ligi ekibi El-Duhail, İtalyan kulübü 'un stoperi 'yı kadrosuna kattı.

Kulübünden yapılan açıklamaya göre, El-Duhail, 31 yaşındaki milli futbolcuyu 8 milyon avro bonservis karşılığında renklerine bağladı. El-Duhail, Benatia'nın anlaşmadaki performans şartlarını gerçekleştirmesi durumunda 2 milyon avro daha ödeyecek.

Olympique Marsilya altyapısından yetişen Benatia, Juventus kariyeri öncesi, Tours, Lorient, Clermont Foot, Udinese, Roma ve kulüplerinde oynadı.

  1. 29.1.2019 10:39
  2. Güncelleme: 29.1.2019 10:42
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