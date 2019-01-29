Arda Turan’a soruşturma!

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir bina geçtiğimiz aylarda yıkıldı. Binanın yan tarafında bulunan boş arazide iddiaya göre ünlü futbolcu Arda Turan otel yaptıracaktı. Yine iddiaya göre söz konusu otelin yapımı için usullere uygun olmayan ve doğa şartlarının fazlaca hasar verdiği yerde usulsüz şekilde kazı yapılmıştı. Bu nedenle yıkılan binanın yan tarafında bulunan istinaf duvarı çökerek Orhan D. ve ailesinin oturduğu binada çatlaklar meydana geldi. Genç adam meydana gelen çatlaklar sonrası otel inşaatı çalışanlarının yanına giderek durumu anlattığında bu binanın da yıkılacağını, tehlike altında olduğunu öğrendi. Yeniden ikametine çıkan genç adam binanın sallanmaya başlaması üzerine eşini ve çocuklarını da alarak evden kaçtı. Genç adam ve ailesi diğer komşularını da uyararak bina sallandığı için terk etmelerini söyledi ve birlikte binayı tahliye ettiler. Tahliye sırasında ise bina sallantıya dayanamayarak çöktü.

AİLELER MUHATAP BULAMADI

Sabah'ta yer alan habere göre; İnşaat sahipleri Arda Turan ve kardeşi Okan Turan binanın yıkılması sonrası başka bir binanın yıkılmasına neden olduğu gerekçesiyle savcılığa ihbar edildi. 5 katlı binada ikamet eden aileler Turan ailesinden zararlarını gidermesini istedi fakat buna rağmen ailelerin iddiasına göre olayla ilgili bir muhatap bulamadılar.