2018'in Afrikalı futbolcusu Salah
08 Ocak 2019, Salı
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2018'in Afrikalı futbolcusu Salah

2018'in Afrikalı futbolcusu Salah

forması giyen Mısırlı Salah, yılın Afrikalı futbolcusu ödülünü peş peşe 2. defa kazandı.

İngiliz kulübü 'un Mısırlı kanat oyuncusu Muhammed Salah, üst üste 2. kez yılın Afrikalı futbolcusu seçildi.

Afrika Futbol Konfederasyon'ndan yapılan açıklamaya göre, 2018'in en iyi Afrikalı futbolcusu ödülü, Senegal'in başkenti Dakar'da gerçekleştirilen törende sahibini buldu.

Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylamada, Senegalli takım arkadaşı ve 2015'in kazananı Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang'ı geride bırakan Salah, 2017'den sonra 2018'de de ödüle layık görüldü.

İlk kez 1992'de verilen ödülü 17 farklı futbolcu kazandı. Ödülü en fazla alan isimler, 4'er kezle Kamerunlu Samuel Eto'o ve Fildişi Sahilli oldu.

  1. 9.1.2019 01:34
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