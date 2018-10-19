Turgutluspor galibiyet hasretine son verdi
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    galibiyet hasretine son verdi

    Turgutluspor galibiyet hasretine son verdi

    3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta hafta içi 'u 1-0 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son veren nefes aldı.

    Düşme hattından kurtularak kötü gidişe dur diyen kırmızı siyahlı ekipte yüzler gülerken, teknik direktör Ahmet Duman, " daha üst sıraları hak eden bir takım. İçinde bulunduğumuz durumda maçı ne şartlarda olursa olsun kazanılması gereken bir maçtı.

    Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımızın istekli oyunu bizi memnun etti. Bu galibiyet bizi rahatlattı. Kazanmasını bilen bir takım ortaya çıkaracağız. Biraz zamana ve sabıra ihtiyacımız var. Turgutlu halkından da daha fazla destek bekliyoruz. Sezonu iyi bir yerde, ilk 5'te bitireceğimize inanıyorum" dedi.

    1. 19.10.2018 11:22
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