Eden Hazard'dan Real Madrid açıklaması – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    Eden Hazard'dan açıklaması

    Eden Hazard'dan Real Madrid açıklaması

    ile flört halinde olan 'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard, Londra ekibinde emekli olabileceğini söyledi.

    'de bu sezon Maurizio Sarri yönetiminde form grafiğini yükselten Eden Hazard, geleceği hakkında 'a konuştu.

    Hayalinin 'de oynamak olduğunu daha önce dile getiren futbolcu, Real Madrid'e gitmese de artık bunun problem olmadığını belirtti.

    Chelsea'de kariyerini noktalayabileceğini ifade eden Hazard, 'Bu kulüpte, bu takımda çok mutluyum. Ailem de burada mutlu. Yani İspanya'ya gitmezsem bu problem değil. Taraftarları seviyorum, onlar da beni seviyor.' diye konuştu.

    HAZARD PREMIER LİG'İN EN FAZLA KAZANANI OLACAK

    Chelsea, Belçikalı yıldızı takımda tutmak için kollarını sıvadı. Londra temsilcisi, Real Madrid'in ilgilendiği başarılı futbolcuyu 'in en fazla kazanan oyuncusu yapmak istiyor. Maviler, Hazard ile yıllık 18 milyon Euro kazanacağı yeni bir kontrata imza atacak.

    27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 8 maçta 7 gol 3 asistlik performans sergiledi. Fotomac.com.tr

    1. 19.10.2018 11:02
    2. Güncelleme: 19.10.2018 11:05
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