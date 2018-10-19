Chelsea'de bu sezon Maurizio Sarri yönetiminde form grafiğini yükselten Eden Hazard, geleceği hakkında Sky Sports'a konuştu.

Hayalinin Real Madrid'de oynamak olduğunu daha önce dile getiren futbolcu, Real Madrid'e gitmese de artık bunun problem olmadığını belirtti.

Chelsea'de kariyerini noktalayabileceğini ifade eden Hazard, 'Bu kulüpte, bu takımda çok mutluyum. Ailem de burada mutlu. Yani İspanya'ya gitmezsem bu problem değil. Taraftarları seviyorum, onlar da beni seviyor.' diye konuştu.

HAZARD PREMIER LİG'İN EN FAZLA KAZANANI OLACAK

Chelsea, Belçikalı yıldızı takımda tutmak için kollarını sıvadı. Londra temsilcisi, Real Madrid'in ilgilendiği başarılı futbolcuyu Premier Lig'in en fazla kazanan oyuncusu yapmak istiyor. Maviler, Hazard ile yıllık 18 milyon Euro kazanacağı yeni bir kontrata imza atacak.

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 8 maçta 7 gol 3 asistlik performans sergiledi. Fotomac.com.tr



