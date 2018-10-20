Chelsea 2-2 Manchester United – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    2-2

    Chelsea 2-2 Manchester United

    , öne geçtiği maçta ile 2-2 berabere kaldı

    İngiltere Premier Lig'de oynanan 9. hafta mücadelesinde , sahasında ile 2-2 berabere kaldı.

    Stamford Bridge Stadı'nda Manchester United'ı ağırlayan Chelsea, 21. dakikada Antonio Rüdiger'in bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

    Karşılaşmanın 55. dakikasında Anthony Martial ile beraberliği yakalayan Manchester temsilcisi, 73. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Fransız yıldızının ikinci golüyle öne geçti.

    Maçın son bölümünde baskılarını artıran Chelsea, 90+6. dakikada Ross Barkley'nin golüyle skora yeniden dengeyi getirdi ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

    Bu beraberlik sonrası Chelsea'nin puanı 21'e, Manchester United'ın puanı ise 14'e çıktı.

    MOURINHO GERİLDİ

    Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Chelsea'nin son dakikada gelen golü sonrası saha kenarında adeta çıldırdı. Chelsea teknik heyetinden bir kişi, sevincini Portekizli çalıştırıcının önünde abartılı bir şekilde yaşayınca Mourinho oturduğu yerden fırladı ve Chelsea teknik heyeti ve futbolcularının olduğu yere doğru koştu. Son derece sinirli olan tecrübeli teknik adam, araya girenler tarafından güçlükle yatıştırıldı.

    1. 20.10.2018 16:46
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