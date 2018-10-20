Manchester City farklı kazandı – Fotomaç – 20 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ekim 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    farklı kazandı

    Manchester City farklı kazandı

    'de zirve mücadelesi veren takımlardan , konuk ettiği Burnley'i 5-0 mağlup etti.

    'de zirve mücadelesi veren takımlardan , konuk ettiği Burnley'i 5-0 mağlup etti.

    Ligin 9. haftasında Etihad Stadı'nda Burnley'i ağırlayan Manchester City, 17. dakikada Arjantinli golcüsü 'nun ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

    İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, 54. dakikada Bernardo Silva, 56. dakikada Fernandinho, 83. dakikada Riyad Mahrez ve 90. dakikada Leroy Sane'nin golleriyle mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.

    Bu sonucun ardından Manchester City, maç fazlası ve 23 puanla liderlik koltuğunda oturmaya devam ederken, Burnley ise 8 puanla 13. sıraya geriledi.

    TOTTENHAM TEK GOLLE KAZANDI

    ise konuk olduğu 'ı 44. dakikada 'nın golüyle 1-0 yendi.

    Puanını 21'e çıkaran temsilcisi, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.

    1. 20.10.2018 20:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manchester City farklı kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN