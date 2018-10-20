Liverpool, Salah ile güldü
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Huddersfield Town'u 1-0 mağlup etti.
Ligin 9. haftasında Kirklees Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Liverpool, yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın 24. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Tüm organizasyonlarda çıktığı son 4 maçta 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Liverpool, bu galibiyetle yeniden çıkışa geçti. Ligde 23 puana ulaşan kırmızı-beyazlı ekip, averaj farkıyla lider Manchester City'nin ardından ikinci sıraya yükseldi.
Huddersfield ise 3 puanla 19. sırada kaldı.
- 20.10.2018 23:02
- Güncelleme: 20.10.2018 23:03
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Aslan Böyle günlerde alinan puanlar kücümsenmemeli
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