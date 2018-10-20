Liverpool, Salah ile güldü – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    , Salah ile güldü

    Liverpool, Salah ile güldü

    'de , deplasmanda Huddersfield Town'u 1-0 mağlup etti.

    Ligin 9. haftasında Kirklees Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip , yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın 24. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

    Tüm organizasyonlarda çıktığı son 4 maçta 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Liverpool, bu galibiyetle yeniden çıkışa geçti. Ligde 23 puana ulaşan kırmızı-beyazlı ekip, averaj farkıyla lider 'nin ardından ikinci sıraya yükseldi.

    Huddersfield ise 3 puanla 19. sırada kaldı.

    1. 20.10.2018 23:02
    2. Güncelleme: 20.10.2018 23:03
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