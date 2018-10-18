Manchester United, Shaw'un sözleşmesini uzattı
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, sol beki Luke Shaw'un sözleşmesini 2023'ün haziran ayına kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki İngiliz milli futbolcunun bu sezon sonunda bitecek kontratı, 2022-23 sezonu sonuna kadar yenilendi. United, istediği takdirde Shaw'un sözleşmesini bir yıl daha uzatabilecek.
Southampton altyapısından yetişen Shaw, 2014 yazında 37,5 milyon avroya transfer olduğu Manchester United'ın formasını 75 kez giydi.
- 18.10.2018 18:48
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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