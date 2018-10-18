Manchester United, Shaw'un sözleşmesini uzattı – Fotomaç – 18 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    , Shaw'un sözleşmesini uzattı

    Manchester United, Shaw'un sözleşmesini uzattı

    takımlarından , sol beki 'un sözleşmesini 2023'ün haziran ayına kadar uzattı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki İngiliz milli futbolcunun bu sezon sonunda bitecek kontratı, 2022-23 sezonu sonuna kadar yenilendi. United, istediği takdirde Shaw'un sözleşmesini bir yıl daha uzatabilecek.

    Southampton altyapısından yetişen Shaw, 2014 yazında 37,5 milyon avroya transfer olduğu 'ın formasını 75 kez giydi.


    1. 18.10.2018 18:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manchester United, Shaw'un sözleşmesini uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN