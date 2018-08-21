UEFA’da adaylar üçe indi – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    ’da adaylar üçe indi

    <a href="/index/uefa?id=93df10d7-e782-4dae-8267-4f25083f2421" class="" rel="tag">UEFA</a>’da adaylar üçe indi
    Yılın En iyi Erkek Oyuncu ödülünün adayları 3'e indirildi. 10 kişilik listeden 7 kişi elendi. Geriye , Mohammed Salah ve kaldı. Büyük ödülün sahibi 30 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi kura çekiminde belirlenecek.
    1. 21.8.2018
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