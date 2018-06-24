Yeni gözde Hetemaj – Fotomaç – 24 Haziran 2018
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    25 Haziran 2018, Pazartesi
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    Yeni gözde Hetemaj

    Yeni gözde Hetemaj
    Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü Chievo ile sözleşmesi sona erecek Perparim Hetemaj'ı gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki Finlandiyalı orta sahanın menajeriyle temasa geçti. 2010'dan beri Chievo'da oynayan Hetemaj'ın transferi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
    1. 24.6.2018
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