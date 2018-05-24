Xavi iki yıl daha El Sadd'da
Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd, İspanyol futbolcu Xavi Hernandez'in sözleşmesini iki yıllığına uzattı.
El Sadd Kulübünden yapılan açıklamada, 2015-2016 sezonunda takıma katılan İspanyol orta saha oyuncusu Xavi'nin sözleşmesinin iki yıl daha uzatıldığı bildirildi.
Barcelona ile 8 lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı'nda ise 2 Avrupa Şampiyonası ve bir Dünya Kupası kazanan tecrübeli futbolcu, 2015'te El Sadd'a transfer olmuştu.
Kaptanlığını üstlendiği Katar temsilcisi El Sadd'da bu sezon 24 maça çıkan 38 yaşındaki Xavi, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.
- 24.5.2018 18:51
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
troya bence ardanın cezası yeni sezon başlayana kadar 1 maça düşer. onu da federasyon ziraat kupasında çektirir. türkiyede futbolu yönetenler heyy
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
Xavi iki yıl daha El Sadd'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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