Xavi, Xavi Al Sadd
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Xavi iki yıl daha 'da

    Xavi iki yıl daha El Sadd'da

    kulüplerinden , İspanyol futbolcu 'in sözleşmesini iki yıllığına uzattı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 2015-2016 sezonunda takıma katılan İspanyol orta saha oyuncusu Xavi'nin sözleşmesinin iki yıl daha uzatıldığı bildirildi.

    ile 8 lig, 4 Şampiyonlar Ligi, İspanya 'nda ise 2 Avrupa Şampiyonası ve bir kazanan tecrübeli futbolcu, 2015'te El Sadd'a transfer olmuştu.

    Kaptanlığını üstlendiği Katar temsilcisi El Sadd'da bu sezon 24 maça çıkan 38 yaşındaki Xavi, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.

    1. 24.5.2018 18:51
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