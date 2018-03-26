UEFA'dan Zihni Aksoy'a görev
UEFA gözlemcisi Zihni Aksoy, 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Kazakistan ile Lüksemburg arasında yarın oynanacak maçta görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zihni Aksoy'un hakem gözlemcisi olarak görev alacağı karşılaşma, Astana Stadı'nda TSİ 15.00'te başlayacak.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:42
-
Gençlerbirliği maçı biletlerine normal fiyat uygulaması
Toplam 1
Yorum
Doctor Stad dolmuyacak taraftarı küstürdünüz
-
Yok böyle bir kazanç! Tarık Çamdal...
Toplam 2
Yorum
gssssssssssss tolganın yıllık 2.2 mıl euro suyla selcuk gıbı futbolu bırakmıs adama odenen yıllık 3.5 mıl euronun yanında neki
-
Ozan hakkında karar verildi
Toplam 3
Yorum
rte ozan bi işe yaramadı boşa gitti 6 miyon euro aziz babanın fiyasko transferleri.
UEFA'dan Zihni Aksoy'a görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.