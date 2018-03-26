UEFA'dan Zihni Aksoy'a görev – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    'dan 'a görev

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a>'dan <a href="/index/zihni-aksoy?id=c5750b7a-72bd-4bff-b841-bbeba419cf8b" class="" rel="tag">Zihni Aksoy</a>'a görev

    gözlemcisi , 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde ile Lüksemburg arasında yarın oynanacak maçta görev yapacak.

    yapılan açıklamaya göre, 'un hakem gözlemcisi olarak görev alacağı karşılaşma, Stadı'nda TSİ 15.00'te başlayacak.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:42
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