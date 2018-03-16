VAR, Dünya Kupası'nda kullanılacak – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    VAR, 'nda kullanılacak

    VAR, <a href="/index/dunya-kupasi?id=e71b1c0f-488d-484f-86b7-43d97c5dc1c6" class="" rel="tag">Dünya Kupası</a>'nda kullanılacak

    Başkanı , (VAR) sisteminin 2018 'nda kullanılacağını açıkladı.

    Başkanı , (VAR) sisteminin 2018 'nda kullanılacağını açıkladı.

    Kolombiya'nın Bogota kentinde düzenlenen Konseyi Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Infantino, "Önümüzdeki 'nda sistemini kullanacağız. Yönetim kurulumuzda bu konu gündeme geldi ve oy birliğiyle kabul edildi. Bunun için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

    Futbolun zamana ayak uydurması gerektiğini belirten Infantino, "Bu sistemi, hakemlerin kullanımına sunarak daha iyi kararlar vermelerini sağlamak istiyoruz. Dünya Kupası'nda VAR sayesinde çok doğru kararlar alınacağını düşünüyorum." diye konuştu.

    VAR, 2016 Dünya Kulüpler Kupası ve 2017 Konfederasyonlar Kupası'nda da kullanılmıştı.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:17
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