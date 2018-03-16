VAR, Dünya Kupası'nda kullanılacak
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin 2018 Dünya Kupası'nda kullanılacağını açıkladı.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin 2018 Dünya Kupası'nda kullanılacağını açıkladı.
Kolombiya'nın Bogota kentinde düzenlenen FIFA Konseyi Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Infantino, "Önümüzdeki Dünya Kupası'nda Video Yardımcı Hakem sistemini kullanacağız. Yönetim kurulumuzda bu konu gündeme geldi ve oy birliğiyle kabul edildi. Bunun için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Futbolun zamana ayak uydurması gerektiğini belirten Infantino, "Bu sistemi, hakemlerin kullanımına sunarak daha iyi kararlar vermelerini sağlamak istiyoruz. Dünya Kupası'nda VAR sayesinde çok doğru kararlar alınacağını düşünüyorum." diye konuştu.
VAR, 2016 Dünya Kulüpler Kupası ve 2017 Konfederasyonlar Kupası'nda da kullanılmıştı.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:17
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
korhan şu basketboldaki fenerbahçe taraftarı hiç bir takımda yok türkiyedeki. (basketboldaki taraftar olarak ayrıca belirtiyorum)
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İşte Kocaman'ın derbi 11'i...
Toplam 4
Yorum
can AYKUT UN ONBIR SURMESINI ICIN KAFA YORMASINA GEREK YOK KI, NASIL OLSA FENER KOTU DAHI OYNASA SAHA DISI FAKTORLERI SAYESINDE YINE YENERLER,
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ozi Yazık oldu son saniye basketi ile maçı rakibe vermek.Maç izlerken bu kadar iyi bir takımın iyi bir oyun kurucusunun olmamasını garipsedim.
VAR, Dünya Kupası'nda kullanılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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