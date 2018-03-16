FIFA Başkanı Gianni Infantino, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin 2018 Dünya Kupası'nda kullanılacağını açıkladı.

Kolombiya'nın Bogota kentinde düzenlenen FIFA Konseyi Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Infantino, "Önümüzdeki Dünya Kupası'nda Video Yardımcı Hakem sistemini kullanacağız. Yönetim kurulumuzda bu konu gündeme geldi ve oy birliğiyle kabul edildi. Bunun için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Futbolun zamana ayak uydurması gerektiğini belirten Infantino, "Bu sistemi, hakemlerin kullanımına sunarak daha iyi kararlar vermelerini sağlamak istiyoruz. Dünya Kupası'nda VAR sayesinde çok doğru kararlar alınacağını düşünüyorum." diye konuştu.

VAR, 2016 Dünya Kulüpler Kupası ve 2017 Konfederasyonlar Kupası'nda da kullanılmıştı.