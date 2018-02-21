Guti'ye Altınordu forması
Almanya'da Real Madrid 19 Yaş Altı Takımı Antrenörü Guti Hernandez'le bir araya gelen Altınordu heyeti, İspanyol ekibiyle özel maç oynama isteği konusunda prensip anlaşmasına vardı.
Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Almanya'da Bayern Münih, Hoffenheim, Karlsruher ve Reutlingen ile maçlar oynayacak 14 yaş altı takımının UEFA Gençlik Ligi'ndeki Bayern Münih-Real Madrid müsabakasını da izleyeceği bildirildi.
Açıklamada, Altınordu Sportif Etkinlikler Yönetmenleri Umut Köse ve Murat Korkmaz ile 14-15-16 Yaş Altı Takımları İdari Direktörü Halit Eroğlu'nun Münih'te bulunan eski Beşiktaşlı futbolcu Real Madrid 19 Yaş Altı Antrenörü Guti Hernandez'le bir araya geldiği belirtildi.
Guti'ye Altınordu'nun yapılanması hakkında bilgiler veren ve genç takımlar düzeyinde özel maç oynama isteğini ileten Altınordu ekibinin, prensip anlaşması sağladığı bildirildi.
Altınordu heyeti Guti'ye forma hediye etti.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:15
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 23
Yorum
YETER ARTIK ŞENOL HOCA YETER YETER SENİN YÜZÜNDEN HERKES BİZDEN NEFRET EDİYOR. ANADOLU TAKIMLARINA BİLE ANTİPATİK OLDUK. ESKİDEN HERKESİN 2. TAKIMIYDIK.. İSTİFA ETTTT..
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Robben'den Beşiktaş sözleri: "Böyle maçlar..."
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Yorum
KREMALI BJK =)) OFFFFF MAÇ BİTTİ ROBBEN GOLLERE DEVAM EDİYOR..
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Güneş ile Caner arasında sinirler gerildi
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Yorum
NOLDU LA 5İKTAŞ CANER ŞÖYLE ADAM GÖKHAN BÖYLE ADAM LENS ŞÖYLE TOPÇU BETER OLUN.TÜPÇÜDE KURTARAMADI YABANCI HAKEM DE VARDI. HA TÜRK HAKEM OLMALIYDI UNUTTUM
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