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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    'nin yeni takımı belli oldu

    Mustafa Denizli'nin yeni takımı belli oldu

    Türk futbolunun deneyimli teknik adamlarından , yeniden İran'a döndü.

    İran Ligi'nde 11'inci sırada olan ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Tebriz'in Traktor Sazi takımıyla 11 maçlığına anlaşmaya vardı. Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz günlerde İran'dan teklif aldığını açıklamıştı.

    Traktor Sazi takımı, İran Ligi'nde 21 puanla 11'inci sırada yer alırken, düşme potasıyla arasında 4 puan bulunuyor. Denizli, İran'da daha önce Persepolis takımında görev yapmıştı. 'nin sezon sonuna kadar 400 bin Dolar kazanacağı öğrenildi.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:07
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