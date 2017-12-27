 Yaya Toure'den flaş karar! – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    'den flaş karar!

    Yaya Toure'den flaş karar!

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen , emekliye ayrıldığı Fildişi Sahili Milli Takımı'na geri döneceğini açıkladı.

    Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki futbolcu, geçen yıl eylül ayında aldığı milli takımdan emeklilik kararından vazgeçtiğini belirterek, "Ülkemi çok seviyorum ve yeniden milli takıma seçilmek için uygunum." mesajını paylaştı.

    Fildişi Sahili Milli Takımı'nda özellikle genç oyuncuları yetiştirebileceğini kaydeden Toure, "Deneyimimi, gelecek nesle aktararak tüm Fildişi Sahili halkını gururlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

    , bu sezon Manchester City'de fazla forma şansı bulamazken, ligde 3 maçta sadece 61 dakika görev alabildi. Milli formayla 100 maçta 19 gol atan ve 2015'te Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Toure, Afrika'da üst üste dört sezon (2011, 2012, 2013, 2014) yılın futbolcusu seçilmişti.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:46
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