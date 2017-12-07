Türkiye gibisi yok

EURO 2024’e aday olan ülkemize İspanya’dan övgü geldi. Marca Gazetesi, “Türkiye, 8 yılda 21 stat açtı. Güvenlik üst seviyede ve her şey kontrol altında. Başka ülkede böyle bir büyüme yok” dedi

İSPANYOL Marca Gazetesi, Türkiye'nin Euro 2024 adaylığı çalışmaları konusunda övgü sözler kaleme aldı. Jose Felix Diaz imzalı makele, önemli ifadeler kullanıldı. 'El Gran Hermano Turco' (Türk Büyük Birader) başlıklı yazıda şu sözler yer aldı: "Türk futbolu imkansıza karşı savaşıyor ya da savaşmıyor... Zaman gösterecek ama federasyon, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı almak için Almanya ile mücadele ediyor. Karmaşık bir teşebbüs ama seçim zamanı geldiğinde Türkiye, Avrupa kıtasının önünde bir futbol dizayn ediyor." "GÜVENLİK, yeni ve hazır stadyumlar, kulüpler federasyonun şemsiyesi altında büyüyor. Türkiye, 4 bin 20 profesyonel, 300 bin amatör, 77 bin 304 kadın futbolcu, 14 bin 668 hakemle Avrupa Şampiyonası organize edebilecek bir ülke olduğunu kanıtlamak istiyor.



FUTBOL TUTKU

Futbol bir tutku ama bu konsept, İstanbul, Bursa, Ankara ya da Trabzon'da bir maç izlenmeden anlaşılmaz. Sorun, bu gücün şiddete dönüşmesi ile ortaya çıkıyor. Federasyon bu konuda da kulüplerle el ele vererek kötülüğü futboldan uzaklaştırmak için çalışıyor."



50 MİLYON EURO YATIRIM YAPILDI

MARCA'DA çıkan yazıda Türkiye'de hiç kimsenin kartsız stada girmediği de belirtilip, "Sistem en üst iki ligdeki 37 stadyumda kurulu. Stada giren herkesin kimlik bilgisi ve görüntüsü alınıyor. Herkes 90 dakika boyunca izleniyor. 15 bin kamera stat içi ve çevresinde olan her şeyi kaydediyor. 50 milyon euro yatırım yapılmış. Her şey kontrol altında. Türkiye 2009 ile 2017 arasında 21 stat açtı, 17 tanesi de önümüzdeki iki yılda hizmete girecek. Başka hiçbir ülkede böyle bir büyüme yok."