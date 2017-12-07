Rakiplerimiz belli oldu
UEFA Bölgeler Kupası'nda (Regions Cup) 2018-19 sezonu eleme turu kuraları çekildi. 4/7/10 Ekim 2018 tarihlerinde Bulgaristan'da oynanacak eleme turunda Türkiye, 4.Grup'ta Bulgaristan ve Belarus'la eşleşti.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:46
FOTOMAÇ GÜNDEM
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