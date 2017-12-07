 Rakiplerimiz belli oldu – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Rakiplerimiz belli oldu

    Rakiplerimiz belli oldu
    UEFA Bölgeler Kupası'nda (Regions Cup) 2018-19 sezonu eleme turu kuraları çekildi. 4/7/10 Ekim 2018 tarihlerinde Bulgaristan'da oynanacak eleme turunda Türkiye, 4.Grup'ta Bulgaristan ve Belarus'la eşleşti.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:46
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