Biryol’a tutuklama
FETÖ'nün futbol yapılanması soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan ancak savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan eski futbolcu Zafer Biryol, tutuklandı.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
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