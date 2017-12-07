 Biryol’a tutuklama – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Biryol’a tutuklama

    Biryol’a tutuklama
    FETÖ'nün futbol yapılanması soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan ancak savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan eski futbolcu Zafer Biryol, tutuklandı.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:43
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