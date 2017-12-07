Biryol’a tutuklama

FETÖ'nün futbol yapılanması soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan ancak savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan eski futbolcu Zafer Biryol, tutuklandı.