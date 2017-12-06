 Zafer Biryol yeniden gözaltına alındı – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Zafer Biryol yeniden gözaltına alındı

    Zafer Biryol yeniden gözaltına alındı

    FETÖ'nün "futbol yapılanması"na ilişkin daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan eski futbolcu Zafer Biryol, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

    etullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), "futbol yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan eski futbolcu Zafer Biryol, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

    FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yaklaşık iki hafta önce gözaltına alınan Zafer Biryol'un, nöbetçi hakimlikçe "adli kontrol" şartıyla serbest bırakılmasına savcılıkça itiraz edildi.

    Söz konusu itiraz üzerine hakkında yeniden gözaltı kararı verilen Biryol, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

    Terör örgütünün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olduğu ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrılarının ardından kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığı öne sürülen Biryol, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

    Geçmişte farklı takımlarda forma giyen Biryol, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiası üzerine gözaltına alınmış ve sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:15
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