Zafer Biryol yeniden gözaltına alındı
FETÖ'nün "futbol yapılanması"na ilişkin daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan eski futbolcu Zafer Biryol, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.
etullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), "futbol yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan eski futbolcu Zafer Biryol, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yaklaşık iki hafta önce gözaltına alınan Zafer Biryol'un, nöbetçi hakimlikçe "adli kontrol" şartıyla serbest bırakılmasına savcılıkça itiraz edildi.
Söz konusu itiraz üzerine hakkında yeniden gözaltı kararı verilen Biryol, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Terör örgütünün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olduğu ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrılarının ardından kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığı öne sürülen Biryol, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
Geçmişte farklı takımlarda forma giyen Biryol, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiası üzerine gözaltına alınmış ve sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:15
-
Ne gol ne asist!
Toplam 9
Yorum
m gürdal cok üzülüyorum
-
Tudor'dan Belhanda ayarı
Toplam 18
Yorum
keita 30 yaşında futbolu bırakırsın o zaman belhanda efendi sene sonunda satın bunu şimdilik 8 numara oynasın 10 numara badou
-
Kocaman'dan takıma uyarı!
Toplam 8
Yorum
TAKTİSYEN TAKTİKMİŞ DİZİLİŞMİŞ HİKAYE DEFANS YAPACAM DİYE 3 KEZ BERABERE KALIYORSUN. HUCUM ET 2 KEZ GALİP 1 KEZ YENİLİRSİN BU 3 PUAN KARDASIN DEMEK YA
Zafer Biryol yeniden gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.