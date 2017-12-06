Zafer Biryol tutuklandı!
FETÖ kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Zafer Biryol tutuklandı.
FETÖ soruşturması kapsamında savcının itirazı üzerine bugün yeniden gözaltına alınan eski futbolcu Zafer Biryol tutuklandı.
NELER OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında eski futbolcu Zafer Biryol, 17 Kasım'da Bylock kullandığı iddiasıyla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
Biryol, 28 Kasım'da sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Zafer Biryol'un serbest bırakılmasına itiraz etmesi sonucu yakalama kararı çıkartıldı ve Biryol, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün yeniden gözaltına alınmıştı.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:38
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Duman yapma be conte konusma söyle üzüyorsun bizim renklileri. Adamlar kompleks yapmis zaten duurmlari ortada.hem tek büyük besiktas artik
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