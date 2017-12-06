FIFA, Kuveyt'in cezasını kaldırdı
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), üyeliğini askıya aldığı Kuveyt Futbol Federasyonunun cezasını kaldırdı.
FIFA'dan yapılan açıklamada, Ekim 2015'ten bu yana üyeliği askıda bulunan Kuveyt Futbol Federasyonunun cezasının, ülke futbol hukukunda gerekli düzenlemelere gidildiği gerekçesiyle kaldırıldığı ifade edildi. Kuveyt Futbol Federasyonunun üyeliği, ülke futbol hukukunun FIFA kurallarına uymaması nedeniyle askıya alınmıştı. Karar sonrasında milli takım dahil hiçbir Kuveyt futbol takımı, uluslararası organizasyonlara katılamamıştı.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:34
-
Yıldırım Demirören'in beraat kararı bozuldu
Toplam 16
Yorum
skiski bjk dan adeta kovulan adamı tff nin başına getirdik. ailesi bile iş yerlerini emanet etmediği demirörenden tez zamanda kurtulmak dileğiyle
-
Gomis'ten G.Saray itirafı!
Toplam 2
Yorum
Mert evet doğru seni galatasaraydan başka büyük takım istemedi sana en uygunu burası tabiki memnun olrsun
-
Galatasaray'a sponsor şoku!
Toplam 3
Yorum
cskn Olağanüstü kongre zaman geçirmeden
FIFA, Kuveyt'in cezasını kaldırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.