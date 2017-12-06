Drogba yönetici oldu!
2018'de başarılarla dolu futbol kariyerine nokta koyacağını açıklayan Didier Drogba, ülkesinde bir kulüpte yönetici oldu.
ABD ekibi Phoenix Rising'de forma giyen Fildişi Sahili'nin efsane futbolcusu Didier Drogba, Williamsville takımında yönetime girdi.
İki kez Afrika'da Yılın Futbolcusu seçilen 39 yaşındaki yıldız oyuncu, futbolu bıraktıktan sonra yönetici olarak futbol hayatını sürdürmek istediğini açıklamıştı.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:19
-
Ne gol ne asist!
Toplam 9
Yorum
m gürdal cok üzülüyorum
-
Tudor'dan Belhanda ayarı
Toplam 18
Yorum
keita 30 yaşında futbolu bırakırsın o zaman belhanda efendi sene sonunda satın bunu şimdilik 8 numara oynasın 10 numara badou
-
Kocaman'dan takıma uyarı!
Toplam 8
Yorum
TAKTİSYEN TAKTİKMİŞ DİZİLİŞMİŞ HİKAYE DEFANS YAPACAM DİYE 3 KEZ BERABERE KALIYORSUN. HUCUM ET 2 KEZ GALİP 1 KEZ YENİLİRSİN BU 3 PUAN KARDASIN DEMEK YA
Drogba yönetici oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.