 Drogba yönetici oldu! – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Drogba yönetici oldu!

    Drogba yönetici oldu!

    2018'de başarılarla dolu futbol kariyerine nokta koyacağını açıklayan Didier Drogba, ülkesinde bir kulüpte yönetici oldu.

    ABD ekibi Phoenix Rising'de forma giyen Fildişi Sahili'nin efsane futbolcusu Didier Drogba, Williamsville takımında yönetime girdi.

    İki kez Afrika'da Yılın Futbolcusu seçilen 39 yaşındaki yıldız oyuncu, futbolu bıraktıktan sonra yönetici olarak futbol hayatını sürdürmek istediğini açıklamıştı.

    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:19
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Drogba yönetici oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN