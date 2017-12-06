 Cahill'den şaşırtan ayrılık! – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Cahill'den şaşırtan ayrılık!

    Cahill'den şaşırtan ayrılık!

    Avustralya Birinci Futbol Ligi ekibi Melbourne City'nin emektar futbolcusu , takımından ayrıldı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Avustralyalı futbolcu Cahill ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bildirildi. Avustralya futbolunun yetiştirdiği en önemli isimler arasında yer alan Cahill, İngiltere'de Millwall, Everton, ABD'de New York Red Bulls, Çin'de Şanghay Shenhua ve Hangzhou Greentown'da forma giydikten sonra geçen yıl ağustos ayında Melbourne City'ye imza atmıştı.

    Orta saha ve hücumda görev yapan Cahill, Avustralya Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmasında da önemli rol oynamıştı. Kariyeri boyunca 104 kez giydiği Avustralya Milli Takımı formasıyla 50 gol atan tecrübeli futbolcu, 4. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:50
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