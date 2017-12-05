 Malatyaspor USA golcüsünü Tacikistan’da buldu – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    golcüsünü Tacikistan’da buldu

    <a href="/index/malatyaspor-usa?id=5c8f6bc0-fd3a-4a1b-8956-08efa841fd29" class="" rel="tag">Malatyaspor USA</a> golcüsünü Tacikistan’da buldu

    Amerika Cosmopolitan 1. Ligi'nde zirvede yer alan , Tacakistan Milli Takım forveti Akhtam Khamrokulov ile anlaştı. Ümit Karan ile yolları ayırdıktan sonra Bülent Akın ile anlaşarak teknik direktör sorununu aşan , Tacakistan Milli Takım forveti Akhtam Khamrokulov’u renklerine bağladı.

    Kulüp Başkanı Teoman Mutlu, Teknik Direktör Bülent Akın'ın önerisi doğrultusunda 28 yaşındaki Tacikistanlı milli forvet Akhtam Khamrokulov ile anlaştıklarını belirterek, "Hocamız Bülent Akın'ın önerisi ile Akhtam Khamrokulov ile bir yıllığına anlaştık. Türkiye'de futbol oynayan yıldız bir oyuncu ile de görüşüyoruz. İnşallah bu sene şampiyonluk kupasını Times Meydanı'nda kaldıracağız" dedi.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:02
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