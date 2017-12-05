Malatyaspor USA golcüsünü Tacikistan’da buldu
Amerika Cosmopolitan 1. Ligi'nde zirvede yer alan Malatyaspor USA, Tacakistan Milli Takım forveti Akhtam Khamrokulov ile anlaştı. Ümit Karan ile yolları ayırdıktan sonra Bülent Akın ile anlaşarak teknik direktör sorununu aşan Malatyaspor USA, Tacakistan Milli Takım forveti Akhtam Khamrokulov’u renklerine bağladı.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 15:02
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Beşiktaş 5 yıldızını götürmedi!
Toplam 3
Yorum
karakartal süper be sanırım kanatlarda yine lens orkan ikilisini izleyeceğiz tekrardan. gerçi orkan şampiyonlar ligi kadrosuna yazıldı mı bilmiyorum
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Beşiktaş 5 yıldızını götürmedi!
Toplam 3
Yorum
karakartal :) harbiden haaa! Büyüksün Kartalıııımmmmmmm
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Değişimin sırrı!
Toplam 4
Yorum
haftaya bursa balonu patlatır.
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