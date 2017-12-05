 Biryol’dan şok itiraflar – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Biryol’dan şok itiraflar

    Biryol’dan şok itiraflar
    KONYASPOR ve F.Bahçe'nin eski golcüsü Zafer Biryol'un, 17-25 Aralık sonrası FETÖ elebaşısının çağrısıyla Bank Asya'ya 800 bin TL yatırdığı bildirildi. Adli kontrolle salıverilen, itirafçı olduğu öğrenilen Biryol'un, FETÖ'ye himmet veren, sohbetlere katılan futbolcuları kod isimlerine kadar anlattığı belirtildi.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:44
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