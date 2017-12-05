Biryol’dan şok itiraflar

KONYASPOR ve F.Bahçe'nin eski golcüsü Zafer Biryol'un, 17-25 Aralık sonrası FETÖ elebaşısının çağrısıyla Bank Asya'ya 800 bin TL yatırdığı bildirildi. Adli kontrolle salıverilen, itirafçı olduğu öğrenilen Biryol'un, FETÖ'ye himmet veren, sohbetlere katılan futbolcuları kod isimlerine kadar anlattığı belirtildi.