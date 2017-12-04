 UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Aralık 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    UEFA'dan 'a görev

    UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev

    UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem 'ı 7 Aralık Perşembe günü Çekya'nın Zlin ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımları arasında yapılacak UEFA Avrupa Ligi F Grubu maçında görevlendirdi.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Olomouc şehrindeki Andruv Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada, Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar üstlenecek.

    Kemal Yılmaz'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Halil Umut Meler ile Arda Kardeşler ilave yardımcı hakemlik görevleri yapacak.

    Öte yandan UEFA hakem gözlemcisi Murat Ilgaz, Portekiz'in Porto ile Fransa'nın Monaco takımları arasında 6 Aralık Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında görev alacak.

    Portekiz'in Porto şehrindeki Dragao Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN