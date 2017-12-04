UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev
UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Mete Kalkavan'ı 7 Aralık Perşembe günü Çekya'nın Zlin ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımları arasında yapılacak UEFA Avrupa Ligi F Grubu maçında görevlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Olomouc şehrindeki Andruv Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada, Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar üstlenecek.
Kemal Yılmaz'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Halil Umut Meler ile Arda Kardeşler ilave yardımcı hakemlik görevleri yapacak.
Öte yandan UEFA hakem gözlemcisi Murat Ilgaz, Portekiz'in Porto ile Fransa'nın Monaco takımları arasında 6 Aralık Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında görev alacak.
Portekiz'in Porto şehrindeki Dragao Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:36
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Dursun Özbek beklenen açıklamayı yaptı: Fatih Terim...
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gsli arkadaşlar fatih hoca aleyhinde yorum yapanların gsli olduğundan şüphe ediyorum uefa kupasını tarihinde ilk defa türkiyey e getiren 4 şmp
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Dursun Özbek beklenen açıklamayı yaptı: Fatih Terim...
Toplam 56
Yorum
galatasaraylı mayıs ayını görmemis zor Dursun Başkan
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Türk futbolunda deprem! Dev protesto...
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Yorum
okan almanyada kaç lig var kaç takım var ofspor başkanı zırlayacağına onu araştırsın
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