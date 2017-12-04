UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Olomouc şehrindeki Andruv Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada, Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar üstlenecek.

Kemal Yılmaz'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Halil Umut Meler ile Arda Kardeşler ilave yardımcı hakemlik görevleri yapacak.

Öte yandan UEFA hakem gözlemcisi Murat Ilgaz, Portekiz'in Porto ile Fransa'nın Monaco takımları arasında 6 Aralık Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında görev alacak.

Portekiz'in Porto şehrindeki Dragao Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak.