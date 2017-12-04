Türk futbolunda deprem! Dev protesto...
TFF 2. ve 3. Lig'de yer alan 90 takım, gelecek hafta oynanacak müsabakalarda Spor Toto Teşkilatı'nı protesto etmeye hazırlanıyor.
Mali açıdan birçok takımın sıkıntı içinde bulunduğu TFF 2. ve 3. Lig'de yer alan 90 takım, devrim niteliğinde bir karar aldı. Spor Toto Teşkilatı'nın her sezon kulüplere yaptığı ödemeyi bu sezon düşürdüğünü gerekçe gösteren kulüpler, bu duruma tepki göstermeye hazırlanıyor. 6 Aralık Çarşamba günü bir araya gelecek olan kulüp başkanları, toplantıdan çıkacak karara göre bazı yaptırımlar uygulayacak. Bu bağlamda 90 kulübün başkanlarının iki tür karar alabileceği konuşuluyor. İlk ihtimal olarak bu kulüpler önümüzdeki hafta oynanacak maçlara çıkmayacak ve tepkisini böyle gösterecek. Bir diğer ihtimale göre de; futbolcular, müsabakalar için sahadaki yerlerini alacak ancak karşılaşmaların başlama düdüğünden sonra 1 dakika hareketsiz kalacak.
Yaşanan gelişme ile ilgili 6 Aralık Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecek toplantının ardından 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Cengiz Günaydın önderliğinde bir basın açıklaması yapılacak.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:20
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Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Toplam 40
Yorum
salih ne todor nede dursunun umrunda deyil gs kulübü dursun ve kardesi kendi islerini rayina koyma derdinde bu gs busenede asla sampiyon olamaz bu
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Dursun Özbek beklenen açıklamayı yaptı: Fatih Terim...
Toplam 30
Yorum
Barış Çınar Başkan neyin inadı bu?Şirketlerini böyle mi yönetiyorsun?İnadı bırak taraftarın inandığını yap. Bu kafayla bu sezon da şampiyonluk hayal.
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Dursun Özbek beklenen açıklamayı yaptı: Fatih Terim...
Toplam 30
Yorum
boş lafalar başkan saçmalıyor yine bu başkan neden inanalım güvenelim sana babamın oglumusun ki inanalım
Türk futbolunda deprem! Dev protesto... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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