Türk futbolunda deprem! Dev protesto...

Mali açıdan birçok takımın sıkıntı içinde bulunduğu TFF 2. ve 3. Lig'de yer alan 90 takım, devrim niteliğinde bir karar aldı. Spor Toto Teşkilatı'nın her sezon kulüplere yaptığı ödemeyi bu sezon düşürdüğünü gerekçe gösteren kulüpler, bu duruma tepki göstermeye hazırlanıyor. 6 Aralık Çarşamba günü bir araya gelecek olan kulüp başkanları, toplantıdan çıkacak karara göre bazı yaptırımlar uygulayacak. Bu bağlamda 90 kulübün başkanlarının iki tür karar alabileceği konuşuluyor. İlk ihtimal olarak bu kulüpler önümüzdeki hafta oynanacak maçlara çıkmayacak ve tepkisini böyle gösterecek. Bir diğer ihtimale göre de; futbolcular, müsabakalar için sahadaki yerlerini alacak ancak karşılaşmaların başlama düdüğünden sonra 1 dakika hareketsiz kalacak.

Yaşanan gelişme ile ilgili 6 Aralık Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecek toplantının ardından 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Cengiz Günaydın önderliğinde bir basın açıklaması yapılacak.