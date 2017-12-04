Messi'nin heykeline 2'nci saldırı

Arjantin'in Buenos Aires şehrinde bir meydanda bulunan heykelin ayakları kesildi. Arjantinli oyuncunun heykeli, geçtiğimiz Ocak ayında da saldırıya uğramış, heykel ortadan ikiye kesilmişti.







Messi ve Arjantinli birçok sporcunun heykelinin bulunduğu meydanda gerçekleşen saldırının kim tarafından yapıldığı bilinmiyor.