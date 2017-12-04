 Messi'nin heykeline 2'nci saldırı – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Messi'nin heykeline 2'nci saldırı

    Messi'nin heykeline 2'nci saldırı

    Barcelona'nın Arjantinli süper starı Lionel Messi'nin ülkesinde bulunan heykeline 2'nci kez saldırı düzenlendi.

    Arjantin'in Buenos Aires şehrinde bir meydanda bulunan heykelin ayakları kesildi. Arjantinli oyuncunun heykeli, geçtiğimiz Ocak ayında da saldırıya uğramış, heykel ortadan ikiye kesilmişti.



    Messi ve Arjantinli birçok sporcunun heykelinin bulunduğu meydanda gerçekleşen saldırının kim tarafından yapıldığı bilinmiyor.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:48
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