Messi'nin heykeline 2'nci saldırı
Barcelona'nın Arjantinli süper starı Lionel Messi'nin ülkesinde bulunan heykeline 2'nci kez saldırı düzenlendi.
Arjantin'in Buenos Aires şehrinde bir meydanda bulunan heykelin ayakları kesildi. Arjantinli oyuncunun heykeli, geçtiğimiz Ocak ayında da saldırıya uğramış, heykel ortadan ikiye kesilmişti.
Messi ve Arjantinli birçok sporcunun heykelinin bulunduğu meydanda gerçekleşen saldırının kim tarafından yapıldığı bilinmiyor.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:48
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ayazmen baskan birde bakmisin tudorla mayis gelmis 3-5 sirada lig bitmis kepengler inmis iflas cekilmis sende birakir gidersin ne olacak baba ciflk
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