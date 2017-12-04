 Hamzaoğlu'na tazminat şoku! – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Hamzaoğlu'na tazminat şoku!

    Hamzaoğlu'na tazminat şoku!

    Evlilik dışı doğan oğlunun annesi Sinem Yanmaz, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'na 5 yıl boyunca kendisini istismar ettiği ve oğluna babalık yapmadığı gerekçesiyle 200 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

    Yanmaz, dilekçesinde gece otomobillle arka koltukta gizlice Galatasaray Metin Oktay Florya Tesisleri'ne sokulduğunu ve Hamzaoğlu ile birlikte kaldığını iddia etti.

    Dilekçede, Hamzaoğlu'nun eşinin durumu öğrendiğini Yanmaz'dan gizlediği, "Yanmaz'a hapis hayatı yaşattığı" iddiası yer aldı.

    Hamzaoğlu, Sinem Yanmaz'ın oğlu için 30 bin TL nafaka talebiyle açtığı davada mahkemenin kararlaştırdığı 3 bin 500 TL "tedbir nafakasını" fazla bularak indirilmesini talep etmişti.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:27
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