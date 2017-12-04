Hamzaoğlu'na tazminat şoku!
Evlilik dışı doğan oğlunun annesi Sinem Yanmaz, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'na 5 yıl boyunca kendisini istismar ettiği ve oğluna babalık yapmadığı gerekçesiyle 200 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
Yanmaz, dilekçesinde gece otomobillle arka koltukta gizlice Galatasaray Metin Oktay Florya Tesisleri'ne sokulduğunu ve Hamzaoğlu ile birlikte kaldığını iddia etti.
Dilekçede, Hamzaoğlu'nun eşinin durumu öğrendiğini Yanmaz'dan gizlediği, "Yanmaz'a hapis hayatı yaşattığı" iddiası yer aldı.
Hamzaoğlu, Sinem Yanmaz'ın oğlu için 30 bin TL nafaka talebiyle açtığı davada mahkemenin kararlaştırdığı 3 bin 500 TL "tedbir nafakasını" fazla bularak indirilmesini talep etmişti.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:27
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Galatasaray'da bir devir bitti
Toplam 4
Yorum
aslan Göztepeden 900bin euro teklifi kabul etmeyip yatmayı tercih etti. Büyük Galatasaraylı.
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Şener ve İsmail göz dolduruyor
Toplam 3
Yorum
forever1903 sonra bi q7 gelir, gercekler anlasilir
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Gözyaşları içine aktı
Toplam 19
Yorum
kıymet bilene Adayı peşkeşten kurtardı, basketbol salonu, otel, kumkapıda yapılacak muhteşem tesis, arazilerin şefaf satışı, borçların sıfırlanacak olması
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