Hamzaoğlu'na tazminat şoku!

Yanmaz, dilekçesinde gece otomobillle arka koltukta gizlice Galatasaray Metin Oktay Florya Tesisleri'ne sokulduğunu ve Hamzaoğlu ile birlikte kaldığını iddia etti.

Dilekçede, Hamzaoğlu'nun eşinin durumu öğrendiğini Yanmaz'dan gizlediği, "Yanmaz'a hapis hayatı yaşattığı" iddiası yer aldı.

Hamzaoğlu, Sinem Yanmaz'ın oğlu için 30 bin TL nafaka talebiyle açtığı davada mahkemenin kararlaştırdığı 3 bin 500 TL "tedbir nafakasını" fazla bularak indirilmesini talep etmişti.



