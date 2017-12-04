Erdoğan, milli futbolcuya telefonla kız istedi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen “Engelleri Aşanlar 2017” etkinliğinde konuşmasının ardından başarılı engellilere ödüller verdi.
Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödül verdiği isimler arasında yer aldı.
Erdoğan, ödül verdikten sonra bir süre sohbet ettiği millilerden Barış Telli'nin ricası üzerine telefonla kız istedi.
Telefon konuşmasının ardından Erdoğan, "Kız tamam, annesi de razı baba ehh. Babayı razı edeceğiz" diye espri yaptı.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:32
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Fener atıyor, Kartal yemiyor
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ sonuna kadar katılıyorum fb-bjk maçında bjk fenerin biletini kesecekti ama hakem faktörü öne çıktı yayıncı kuruluş operasyonu bunlar...
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Dursun Özbek beklenen açıklamayı yaptı: Fatih Terim...
Toplam 45
Yorum
70 senelik bütün g.s. sana desdek verirken bunu karşına alma bu işi seviyorsun ama hala 2 seneden beri berber olamadın yazık bu takıma ,taraftara.
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Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Toplam 43
Yorum
KÖRFEZ Bu adamin kredisi nerden geliyorcok merak ediyorum daha ne bekliyorsunuz 9 puan öndeydik geldi gecdiler bizi bir an önce gönderin.saygilari
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