Chapecoense küllerinden doğdu!
Geçen yıl uçak kazasında yok olan Chapecoense takımı küllerinden doğdu. Brezilya Ligi'ni son haftadaki galibiyetle sekizinci bitirip Güney Amerika'nın 1 numaralı kulüp organizasyonu olan Libertadores Kupası'nda ön eleme oynama hakkı elde etti.
Chapecoense Futbol Takımı, Copa Sudamericana final maçı için Kolombiya'ya giderken 28 Kasım 2016'da uçak kazası geçirmişti. Takımın 19 futbolcusu bu kazada hayatlarını kaybederken, sadece üç futbolcu ağır yaralı kurtulmuştu.
İşte o takım, Brezilya Serie A'da son hafta Cortitba'yı yenerek sezonu sekizinci bitirmeyi başardı. Chapecoense, bu derecesiyle Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi olan Libertadores Kupası'nda ön eleme oynamaya da hak kazandı. Tulio de Melo'nun 90+5'teki golüyle kazanan Chapecoense takımı, maç sonunda taraftarlarıyla birlikte büyük coşku yaşarken , bir puan alsa kümede kalacak olan Coritiba küme düşen son takım oldu.
Brezilya'da şampiyonluğu çok önceden garantilemiş Corinthians'tan sonra sırasıyla Palmeiras, Santos, Gremio, Cruzeiro ve Flamengo da Libertadores Kupası'na katılma hakkı kazandı. Yedinci sırayı alan Vasco da Gama da Chapecoense gibi ön eleme oynayacak.
Doğrudan katılma hakkı elde eden Flamengo, finaline yükseldiği Copa Sudamericana'yı kazanırsa Brezilya Ligi'ni dokuzuncu bitiren Atletico Mineiro da Libertadores'te ön eleme oynayacak.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:46
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Galatasaray'da bir devir bitti
Toplam 4
Yorum
aslan Göztepeden 900bin euro teklifi kabul etmeyip yatmayı tercih etti. Büyük Galatasaraylı.
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Şener ve İsmail göz dolduruyor
Toplam 3
Yorum
forever1903 sonra bi q7 gelir, gercekler anlasilir
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Gözyaşları içine aktı
Toplam 19
Yorum
kıymet bilene Adayı peşkeşten kurtardı, basketbol salonu, otel, kumkapıda yapılacak muhteşem tesis, arazilerin şefaf satışı, borçların sıfırlanacak olması
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