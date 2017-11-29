Zafer Biryol serbest kaldı

FETÖ'NÜN futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Zafer Biryol adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Süper Lig'de birçok takımın formasını giyen ve gol kralı unvanı da bulunan Biryol, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemlerinin ardından serbest kaldı.