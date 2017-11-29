 Zafer Biryol serbest kaldı – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Zafer Biryol serbest kaldı

    Zafer Biryol serbest kaldı
    FETÖ'NÜN futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Zafer Biryol adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Süper Lig'de birçok takımın formasını giyen ve gol kralı unvanı da bulunan Biryol, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemlerinin ardından serbest kaldı.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:56
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Zafer Biryol serbest kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.