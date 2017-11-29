Julio Cesar'dan Benfica'ya veda
Portekiz Premier Lig ekiplerinden Benfica, Brezilyalı file bekçisi Julio Cesar'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Benfica Kulübünden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki kalecinin sezon sonunda bitecek sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.
Takımına veda eden Julio Cesar, "Her zaman Benfica'ya yardım etmeye çalıştım. Gördüm ki daha fazla destek olamayacağım. Söylemesi acı ama durmayı tercih ettim. Kariyerimi sonlandırmak istiyorum. Bu güzel kulübe teşekkür ederim. Burada 8 kupa kazandım. 3,5 yıllık mükemmel bir yolculuktu. Hatıralarımda sadece güzel şeyler kalacak." ifadelerini kullandı.
Kariyerinde Flamengo, Chievo Verona, Inter, Queens Park Rangers ve Toronto'da oynayan Brezilyalı kaleci, 3,5 yıldır Benfica forması giyiyordu.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:33
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Lebron'u çıldırttılar!
Toplam 2
Yorum
seda cediiiiii uyuma lan nasil hic sayi atamadin dk larin kiymetini bil olm
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Lebron'u çıldırttılar!
Toplam 2
Yorum
seda iydir iyi,lebron böle kendine gelcen,takimi atselicen,birazda olsa alistircam sizi
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Beşiktaş'tan Tevez bombası
Toplam 8
Yorum
BJK İYİ DE FAZLA KİLOLARINDAN ORDA YEDEK KALIYORSA OZAMAN BURDA BİZİM NE İŞİMİZE YARAYACAK
Julio Cesar'dan Benfica'ya veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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