 Julio Cesar'dan Benfica'ya veda – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    'dan 'ya veda

    <a href="/index/julio-cesar?id=60e88a5e-99cc-45ee-9b3f-81cb2581747b" class="" rel="tag">Julio Cesar</a>'dan <a href="/index/benfica?id=df748f57-087a-4d24-8b65-963d94f7673c" class="" rel="tag">Benfica</a>'ya veda

    Portekiz Premier Lig ekiplerinden , Brezilyalı file bekçisi 'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki kalecinin sezon sonunda bitecek sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

    Takımına veda eden , "Her zaman 'ya yardım etmeye çalıştım. Gördüm ki daha fazla destek olamayacağım. Söylemesi acı ama durmayı tercih ettim. Kariyerimi sonlandırmak istiyorum. Bu güzel kulübe teşekkür ederim. Burada 8 kupa kazandım. 3,5 yıllık mükemmel bir yolculuktu. Hatıralarımda sadece güzel şeyler kalacak." ifadelerini kullandı.

    Kariyerinde Flamengo, Chievo Verona, Inter, Queens Park Rangers ve Toronto'da oynayan Brezilyalı kaleci, 3,5 yıldır Benfica forması giyiyordu.

    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:33
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